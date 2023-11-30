Барыбин Роман Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.195 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1915 ст.
Дочь: Барыбина Варвара Романовна
Мать ребёнка: Барыбина Феодора Петровна
Место жительства
1915 ст.
Крестьянин.
Смерть
Неизвестно