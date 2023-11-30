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Барыбин Роман Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.195 ст.

Жена: Барыбина Феодора Петровна

Рубленое, Харківська область
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1915 ст.

Дочь: Барыбина Варвара Романовна

Мать ребёнка: Барыбина Феодора Петровна

Ивашкино, Харківська область
Место жительства
1915 ст.
Ивашкино, Харківська область
Крестьянин.
Смерть
Неизвестно
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