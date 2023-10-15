Трефилова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2002

Сын: Трефилов Данил Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Павел Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудов Виктор Николаевич

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