Трефилова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.2002
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудов Виктор Николаевич