Рублев Степан Васильевич
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Рублев Василий Гаврилович
Мать: Степанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рублев Гаврила Степанович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно