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Рублев Степан Васильевич

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Рублев Василий Гаврилович

Мать: Степанида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рублев Гаврила Степанович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рублев Аким Степанович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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