Оборский Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборский Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Оборский Василий Федорович

Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Оборский Сергей Федорович

Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна

Рождение ребёнка
16.03.1921

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна

Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна

Смерть
Неизвестно
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