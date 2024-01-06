Оборский Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Оборский Василий Федорович
Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Оборский Сергей Федорович
Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна
Рождение ребёнка
16.03.1921
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна
Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Оборская Александра Карповна
Смерть
Неизвестно