Гринченко Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гринченко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Клочкова Таисия
Мать ребёнка: Гринченко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Брихуненко Анна
Мать ребёнка: Гринченко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Кузнецова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Гринченко Мария Васильевна
Военная служба
29.06.1941
ильинский район, краснодарский край
призыв на фронт
Смерть
1943