Гринченко Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринченко Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гринченко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Клочкова Таисия

Мать ребёнка: Гринченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Брихуненко Анна

Мать ребёнка: Гринченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Кузнецова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Гринченко Мария Васильевна

Военная служба
29.06.1941
ильинский район, краснодарский край
призыв на фронт
Смерть
1943
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