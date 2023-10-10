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Саидова Патимат Далгатовна
Саидова Патимат Далгатовна
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Место рождения
Махачкала
, город Махачкала, Республика Дагестан
Дата рождения
28.04.1983
Пол
Женский
Отец
Саидов Далгат Джабраилович
1959 г.р.
Мать
Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1983
Отец:
Саидов Далгат Джабраилович
Мать:
Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Махачкала
, город Махачкала, Республика Дагестан
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