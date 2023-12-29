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Павленко Шульгина Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951

Отец: Павленко Иван

Мать: Ивченко Павленко Горбачёва Мария Прокофьевна

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