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Павленко Шульгина Людмила Ивановна
Павленко Шульгина Людмила Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.1951
Пол
Женский
Отец
Павленко Иван
Мать
Ивченко Павленко Горбачёва Мария Прокофьевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951
Отец:
Павленко Иван
Мать:
Ивченко Павленко Горбачёва Мария Прокофьевна
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