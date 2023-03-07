Колмогорова (Трегубова) Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолмогорова (Трегубова) Марья Филиппова

Колмогорова (Трегубова) Марья Филиппова

avatar

Место рождения

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Трегубов Филипп (мл) Ефимов

Мать: не указана

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Большой Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close