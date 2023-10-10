Корешкова (Малова) Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956
Рождение ребёнка
28.04.1978
Дочь: Шурахова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Корешков Михаил Викторович
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.10.1985
Отец ребёнка: Корешков Михаил Викторович
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно