Корешкова (Малова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова (Малова) Надежда Владимировна

Место рождения

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956

Отец: Малов Владимир Васильевич

Мать: Малова Валентина Аполиэктовна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.04.1978

Дочь: Шурахова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Корешков Михаил Викторович

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.10.1985

Сын: Корешков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Корешков Михаил Викторович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Михаил Викторович

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