Анна Сидорова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варлам Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Мавра Варламова (Вна)
Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Варламов (Ич)
Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Кирил Варламов (Ич)
Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Федор Варламов (Ич)
Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)
Смерть
До 1850