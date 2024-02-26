Анна Сидорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидорова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлам Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Мавра Варламова (Вна)

Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Варламов (Ич)

Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кирил Варламов (Ич)

Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Федор Варламов (Ич)

Отец ребёнка: Варлам Васильев (Ич)

Смерть
До 1850

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