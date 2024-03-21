Комаров Виктор Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Виктор Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Никандр

Мать: Комарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журкина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Комарова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Июличева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Комарова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Валентина

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