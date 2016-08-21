Потапов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2016

Отец: Потапов Алексей Андреевич

Мать: Потапова Нина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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