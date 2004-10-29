Правик Олег Георгиевмч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПравик Олег Георгиевмч

Правик Олег Георгиевмч

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1917

Дата смерти

29.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Правик Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Правик Антонина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close