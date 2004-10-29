Правик Олег Георгиевмч
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1917
Дата смерти29.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Правик Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Правик Антонина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.2004