Сафонова Галина (_) Рахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Галина (_) Рахимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Сафонов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Сафонов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Сафонов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Сафонов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Анатолий

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