Сафонова Галина (_) Рахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.?
Отец ребёнка: Сафонов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Сафонов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Сафонов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов Анатолий