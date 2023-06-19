Веневцев Тихон Михайлов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Тихонова
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Тихонова
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никифорова
Смерть
Неизвестно