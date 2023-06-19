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Веневцев Тихон Михайлов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Веневцев Стефан Тихонов

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Тихонова

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Веневцев Петр Тихонов

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Тихонова

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Веневцев Георгий Тихонов

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Веневцев Николай Тихонов

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никифорова

Смерть
Неизвестно