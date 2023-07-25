Лапшенков Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапшенков Владимир
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшенков Степан Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшенков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшенков Семен Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшенков Иван Николаевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?