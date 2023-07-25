Лапшенков Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшенков Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшенков Владимир

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшенков Степан Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшенков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшенков Семен Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшенков Иван Николаевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?