Ибрагимова Мәсрүрә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова Мәсрүрә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Рафис

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Гариф

Рождение ребёнка
01.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Рождение ребёнка
02.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф

Смерть
Неизвестно

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