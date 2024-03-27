Ибрагимова Мәсрүрә
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Рафис
Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Гариф
Рождение ребёнка
01.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф
Рождение ребёнка
02.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф
Смерть
Неизвестно