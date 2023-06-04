Абокумова (Квасникова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1934
Дата смерти04.06.2023
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2023