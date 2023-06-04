Абокумова (Квасникова) Зинаида Ивановна 05.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абокумова (Квасникова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1934

Дата смерти

04.06.2023

Пол

Женский

Отец

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Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Квасникова Мария Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружалов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
07.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.2023

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