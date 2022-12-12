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Гошно Гаврила Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гошно Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гошно Герасим Гаврилов

Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гошно Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Настасья Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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