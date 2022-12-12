Гошно Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гошно Федор Гаврилов
Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Гошно Настасья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно