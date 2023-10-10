(Таглина) Ирина Макаровна
Место рождения
Дата рождения15.04.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1912 ст.
Крещение
16.04.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости поселка Каменка казак Макарий Яковлевич Таглин и законная жена его Евдокия Феодорова, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости поселка Каменка крестьянин Григори... Показать все
Смерть
Неизвестно