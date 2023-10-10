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(Таглина) Ирина Макаровна

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

15.04.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1912 ст.

Отец: Таглин Макарий Яковлевич

Мать: Таглина Евдокия Федоровна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Крещение
16.04.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости поселка Каменка казак Макарий Яковлевич Таглин и законная жена его Евдокия Феодорова, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости поселка Каменка крестьянин Григори... Показать все
Смерть
Неизвестно
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