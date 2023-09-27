Климашевский Александр Йозефович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климашевский Йозеф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1922
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Пожарник
Крещение
Неизвестно
Католик
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно