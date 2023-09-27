Климашевский Александр Йозефович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климашевский Александр Йозефович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климашевский Йозеф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1922

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пожарник
Крещение
Неизвестно
Католик
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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