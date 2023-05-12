Бирюков Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1976
Рождение ребёнка
09.10.1998
Сын: Бирюков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
20.12.2003
Дочь: Бирюкова Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
29.10.2014
Дочь: Бирюкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Екатерина
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана