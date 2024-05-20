(Полякова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1956
Сын: Поляков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович