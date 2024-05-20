(Полякова) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Полякова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1956

Сын: Поляков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Иванович

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