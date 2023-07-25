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Смирнов Алексей Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Пимен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1904 ст.

Сын: Смирнов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Георгиевна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Екатерина Георгиевна

Смерть
Неизвестно