Смирнов Алексей Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Пимен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1904 ст.
Сын: Смирнов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Георгиевна
Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно