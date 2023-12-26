Стрельникова (Ермишина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермишин Пётр
Мать: Ермишина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичкова Нина Петровна
Отец ребёнка: Cтрельников Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Cтрельников Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Валентин Петрович
Отец ребёнка: Cтрельников Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Cтрельников Пётр