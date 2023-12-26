Стрельникова (Ермишина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Ермишина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермишин Пётр

Мать: Ермишина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичкова Нина Петровна

Отец ребёнка: Cтрельников Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Cтрельников Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Валентин Петрович

Отец ребёнка: Cтрельников Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Cтрельников Пётр

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