Гидалевич (Крейнмар) Хава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1892
Муж: Гидалевич Шлема
Рождение ребёнка
25.02.1894
Сын: Гидалевич Авраам
Отец ребёнка: Гидалевич Шлема
Рождение ребёнка
17.04.1896
Дочь: Голда
Отец ребёнка: Гидалевич Шлема
Рождение ребёнка
07.01.1898
Сын: Гидалевич Герш
Отец ребёнка: Гидалевич Шлема
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Гидалевич Иосиф
Отец ребёнка: Гидалевич Шлема
Рождение ребёнка
20.03.1902
Сын: Гидалевич Шмуэл
Отец ребёнка: Гидалевич Шлема
Смерть
Неизвестно