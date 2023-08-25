Гидалевич (Крейнмар) Хава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГидалевич (Крейнмар) Хава

Гидалевич (Крейнмар) Хава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1892

Муж: Гидалевич Шлема

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Гидалевич Авраам

Отец ребёнка: Гидалевич Шлема

Рождение ребёнка
17.04.1896

Дочь: Голда

Отец ребёнка: Гидалевич Шлема

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.01.1898

Сын: Гидалевич Герш

Отец ребёнка: Гидалевич Шлема

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Гидалевич Иосиф

Отец ребёнка: Гидалевич Шлема

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Гидалевич Шмуэл

Отец ребёнка: Гидалевич Шлема

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close