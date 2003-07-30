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(Диденко) Юлия
(Диденко) Юлия
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Место рождения
Москва
Дата рождения
30.07.2003
Пол
Женский
Отец
Диденко Андрей
1966 г.р.
Мать
Диденко (Никляева) Ольга
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2003
Отец:
Диденко Андрей
Мать:
Диденко Ольга
Москва
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