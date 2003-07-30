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(Диденко) Юлия

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Место рождения

Москва

Дата рождения

30.07.2003

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2003

Отец: Диденко Андрей

Мать: Диденко Ольга

Москва