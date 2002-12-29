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Кураленок денис денисович
Кураленок денис денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Кураленок денис васильевич
1988 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2002
Отец:
Кураленок денис васильевич
Мать: не указана
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