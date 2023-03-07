(Шутова) Агриппина Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Шутов Осип Анисимов
Мать: Шутова Елена Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Зеголихинской, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795