Коропузов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1901 ст.
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Дочь: - Александра Александровна
Мать ребёнка: Коропузова Варвара Семёновна
Лапино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно