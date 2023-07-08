Коропузов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коропузов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1901 ст.

Жена: Коропузова Варвара Семёновна

Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Дочь: - Александра Александровна

Мать ребёнка: Коропузова Варвара Семёновна

Лапино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно