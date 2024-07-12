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Суворов Иван Нилович

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

28.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1861 ст.

Дочь: Иванова (Суворова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Суворова Анастасия Егоровна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1863

Дочь: Суворова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Суворова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
28.10.1865

Сын: Суворов Иван Иванович

Мать ребёнка: Суворова Анастасия Егоровна

Смерть
28.03.1893

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