Суворов Иван Нилович
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти28.03.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1861 ст.
Дочь: Иванова (Суворова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Суворова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
19.04.1863
Дочь: Суворова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Суворова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
28.10.1865
Мать ребёнка: Суворова Анастасия Егоровна
Смерть
28.03.1893