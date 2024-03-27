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Саитов Якуб Сафенович

Место рождения

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Саитов Сафа

Мать: не указана

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.10.1939

Дочь: Асанова Халида

Мать ребёнка: Саитова Рахимя

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитова Рахимя

Смерть
?.11.1941
пропал без вести
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