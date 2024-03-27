Саитов Якуб Сафенович
Место рожденияд.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1912
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Саитов Сафа
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.10.1939
Дочь: Асанова Халида
Мать ребёнка: Саитова Рахимя
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитова Рахимя
Смерть
?.11.1941
пропал без вести