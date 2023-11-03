Суслов Наум Агапитов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Суслов Агапит Дмитриев
Мать: Суслова Ульяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Суслова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
26.12.1785
Сын: Суслов Стефан Наумов
Мать ребёнка: Суслова Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно