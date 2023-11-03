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Суслов Наум Агапитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Суслов Агапит Дмитриев

Мать: Суслова Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Суслов Николай Наумов

Мать ребёнка: Суслова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
26.12.1785

Сын: Суслов Стефан Наумов

Мать ребёнка: Суслова Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
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