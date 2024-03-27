Мухаметжанова (Шарипова) Айнулхаят Шагимардановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметжанова (Шарипова) Айнулхаят Шагимардановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1934

Сын: Мухаметжанов Наим

Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хакимова Фасяхать

Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметжанов Самиулла

Смерть
1986
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