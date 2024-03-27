Мухаметжанова (Шарипова) Айнулхаят Шагимардановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1934
Сын: Мухаметжанов Наим
Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хакимова Фасяхать
Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметжанов Самиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986