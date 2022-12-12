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Володин Василий Тимофеевич

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Место рождения

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Володин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лидия Петровна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Володина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно
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