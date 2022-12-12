Володин Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Володин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лидия Петровна
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Володина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Петровна
Смерть
Неизвестно