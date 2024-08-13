Кудоярова (Синельникова) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудоярова (Синельникова) Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1878

Муж: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
20.12.1881

Сын: Кудояров Василий Петрович

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
25.11.1882

Сын: Кудояров Николай Петрович

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
24.03.1885

Сын: Кудояров Иван Петрович

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Кудояров Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
19.11.1889

Сын: Кудояров Филипп Петрович

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
19.01.1893

Сын: Кудояров Василий Петрович

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

Рождение ребёнка
16.12.1896

Дочь: (Кудоярова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович

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