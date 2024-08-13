Кудоярова (Синельникова) Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1878
Рождение ребёнка
20.12.1881
Сын: Кудояров Василий Петрович
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович
Рождение ребёнка
25.11.1882
Сын: Кудояров Николай Петрович
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович
Рождение ребёнка
24.03.1885
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович
Рождение ребёнка
29.07.1887
Сын: Кудояров Евдоким Петрович
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович
Рождение ребёнка
19.11.1889
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович
Рождение ребёнка
19.01.1893
Сын: Кудояров Василий Петрович
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович
Рождение ребёнка
16.12.1896
Дочь: (Кудоярова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Кудояров Петр Тихонович