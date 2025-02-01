Павлюкова (Крысанова) Галина Николаевна 02.10.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюкова (Крысанова) Галина Николаевна

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Место рождения

Москва 23 Роддом На Шаболовке

Дата рождения

02.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1969

Отец: Крысанов Николай Васильевич

Мать: Крысанова (Мельникова) Нина Егоровна

Москва 23 Роддом На Шаболовке
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Около 1970
Спаса Преображенский храм в Переделкино
Бракосочетание
06.11.1987

Муж: Павлюков Владимир Юрьевич

Кокошкино
Рождение ребёнка
09.02.1989

Дочь: Павлюкова (Павлюкова) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Павлюков Владимир Юрьевич

Москва, Россия
23 роддом на Шаболовке
Рождение ребёнка
24.06.1995

Сын: Павлюков Илья Владимирович

Отец ребёнка: Павлюков Владимир Юрьевич

Нежинская улица, Москва, Россия, 119501
3 роддом

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