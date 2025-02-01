Павлюкова (Крысанова) Галина Николаевна
Место рожденияМосква 23 Роддом На Шаболовке
Дата рождения02.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1969
Москва 23 Роддом На Шаболовке
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Около 1970
Спаса Преображенский храм в Переделкино
Бракосочетание
06.11.1987
Кокошкино
Рождение ребёнка
09.02.1989
Дочь: Павлюкова (Павлюкова) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Павлюков Владимир Юрьевич
Москва, Россия
23 роддом на Шаболовке
Рождение ребёнка
24.06.1995
Сын: Павлюков Илья Владимирович
Отец ребёнка: Павлюков Владимир Юрьевич
Нежинская улица, Москва, Россия, 119501
3 роддом