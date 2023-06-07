Яценко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Яценко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яценко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Яценко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яценко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Яценко Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно