Ненилина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Ненилин Геннадий Николаевич (Никанорович?)

Отец ребёнка: Ненилин Николай

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненилин Николай

Смерть
Неизвестно
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