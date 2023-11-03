Ненилина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Ненилин Геннадий Николаевич (Никанорович?)
Отец ребёнка: Ненилин Николай
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ненилин Николай
Смерть
Неизвестно