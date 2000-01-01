Шамсутдинов Наиль Галимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Наиль Галимзянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1987

Сын: Шамсутдинов Алексей Наилевич

Мать ребёнка: Шамсутдинова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова Елена Викторовна

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