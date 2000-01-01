Шамсутдинов Наиль Галимзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1987
Сын: Шамсутдинов Алексей Наилевич
Мать ребёнка: Шамсутдинова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова Елена Викторовна