Антонова (Черняева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Черняева) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1984

Сын: Антонов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.09.1988

Сын: Антонов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1990

Дочь: Петина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Алексей Сергеевич

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