Антонова (Черняева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1984
Сын: Антонов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.1988
Сын: Антонов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
02.01.1990
Дочь: Петина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно