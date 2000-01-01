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Рузанна Артуровна
Рузанна Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семикян Артур Леванович
1964 г.р.
Мать
Оганисян Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Семикян Артур Леванович
Мать:
Оганисян Елена
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