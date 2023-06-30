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Jõggi (Jõggi) Ann
Jõggi (Jõggi) Ann
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1830
Дата смерти
1832
Пол
Женский
Отец
Jõgi Johann
1780 г.р.
Мать
Jõggi (Kerson) Katri
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1830
Отец:
Jõgi Johann
Мать:
Jõggi Katri
Смерть
1832
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