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Jõggi (Jõggi) Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1830

Дата смерти

1832

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1830

Отец: Jõgi Johann

Мать: Jõggi Katri

Смерть
1832