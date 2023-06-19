Арбузов Пётр Иоаннович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.
Сын: Арбузов Александр Петрович
Мать ребёнка: Арбузова Елена Илларионовна
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Троицкая волость, д.Ивановская
Бракосочетание
Около 1896 ст.
Смерть
Неизвестно