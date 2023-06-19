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Арбузов Пётр Иоаннович

Место рождения

Ивановская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.

Сын: Арбузов Александр Петрович

Мать ребёнка: Арбузова Елена Илларионовна

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Троицкая волость, д.Ивановская
Бракосочетание
Около 1896 ст.

Жена: Арбузова Елена Илларионовна

Смерть
Неизвестно