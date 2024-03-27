Мурадали Илметов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Илметка Аймяков
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мустаким Мурадалиев №44-74
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1790
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хисаметдин Мурадалиев №71-97
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно