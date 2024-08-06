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Исаев Иван Иванович

Место рождения

Содом

Дата рождения

27.08.1867 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1867 ст.

Отец: Исаев Иван Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева (Киселёва) Агафия Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.

Сын: Исаев Егор (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: Исаева (Киселёва) Агафия Петровна

Содом, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1917

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