Исаев Иван Иванович
Место рожденияСодом
Дата рождения27.08.1867 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1867 ст.
Отец: Исаев Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.
Сын: Исаев Егор (Георгий) Иванович
Мать ребёнка: Исаева (Киселёва) Агафия Петровна
Содом, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1917