Морозкина (Морозова) Елена Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозкина (Морозова) Елена Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: Юстина (Густина) Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков - Морозов Иван Васильевич

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков - Морозов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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