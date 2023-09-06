Морозкина (Морозова) Елена Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: Юстина (Густина) Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков - Морозов Иван Васильевич
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно