Демидова (Лавская) Нианила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1949
Сын: Демидов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Демидов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Демидов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Демидов Владимир Андреевич
Смерть
Неизвестно