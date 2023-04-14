Демидова (Лавская) Нианила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Лавская) Нианила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1949

Сын: Демидов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Демидов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Демидов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Демидов Владимир Андреевич

Смерть
Неизвестно