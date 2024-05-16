Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна 07.02.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1930

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: Назаров Дмитрий Алексеевич

Мать: Назарова (Амосова) Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркодинов Николай Германович

Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркодинова Валенитина Германовна

Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич

Рождение ребёнка
07.02.1952

Дочь: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна

Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич

Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Коркодинов Валерий Германович

Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич

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