Коркодинова (Назарова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1930
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркодинов Николай Германович
Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркодинова Валенитина Германовна
Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич
Рождение ребёнка
07.02.1952
Дочь: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна
Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Коркодинов Валерий Германович
Отец ребёнка: Коркодинов Герман Николаевич