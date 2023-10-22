Журавлева (Яныгина) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Яныгина) Екатерина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яныгин Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Журавлев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Феоген Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Виссарион Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Иван Филатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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