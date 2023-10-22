Журавлева (Яныгина) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яныгин Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Журавлев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Виссарион Иванович
Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Журавлев Иван Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно